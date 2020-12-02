Звезда фильмов «Джуно» и «Люди Икс» сменила пол и стала мужчиной

1 декабря 33-летняя американская актриса Эллен Пейдж сделала важное заявление: теперь она транс-мужчина и зовут ее (то есть, его) Эллиот. В своем посте в Instagram звезда выразила радость от того, что она смогла признаться миру. Но, в то же время, девушка беспокоилась о том, что теперь станет объектом насмешек и ненависти. Своим поступком он надеется изменить отношение общества к себе подобным.

Ранее девушка позиционировала себя как феминистку, вегетарианца и атеистку. В 2014 году она совершила каминг-аут, признавшись, что ее привлекают женщины, а через четыре года вступила в брак с танцовщицей. Ну а теперь этот «парад признаний» закончился переходом в статус мужчины.

Напомним, Пейдж сыграла заметные роли в фильмах «Джуно», «Начало» и «Коматозники». Фанаты супергеройского кино знают ее, как Китти Прайд из фильмов о «Людях Икс» и Ваню Харгривз из сериала «Академия Амбрелла». Интересно, теперь она будет играть мужских персонажей?

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