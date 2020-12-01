«Я, вообще-то, человек!»: звезда «Очень странных дел» расплакалась из-за фанатки

Актрису Милли Бобби Браун обидело то, что поклонники забывают о личных границах там, где речь заходит о медийных персонах.

Наглая фанатка довела 16-летнюю британскую актрису Милли Бобби Браун до слез. На днях звезда сериала «Очень странные дела» и фильма «Энола Холмс» рассказала поклонникам в «сториз» возмутительную историю. Якобы во время предновогоднего шопинга к ней подошла девушка и попросила снять видео с актрисой. Милли ответила отказом, но назойливая поклонница все равно включила запись и начала снимать ее.

«Я, вообще-то, человек! — возмутилась звезда. — Меня расстраивает, когда люди пытаются нарушить границы личного пространства».

Пока Милли произносила этот монолог, слезы наворачивались у нее на глаза. Поклонники актрисы сохранили этот эмоциональный ролик и растиражировали его в соцсетях.

В конце видео звезда призналась, что согласилась бы сфотографироваться с фанаткой, но не хотела, чтобы ее снимали. Она отметила, что записала данный ролик, чтобы призвать людей проявлять больше уважения друг к другу, независимо от социального статуса или медийности. По словам, Милли даже звезда кино имеет право на личные границы и хочет иногда побыть вне камер.

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