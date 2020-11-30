Почему ПЦР-тест на коронавирус может оказаться неверным

ПЦР-тест на коронавирус может дать неточные результаты, если пройти его с нарушением определенных правил. О том, как нужно сдавать тест, напомнили сотрудники Роспотребнадзора.

По их словам, коронавирус живет внутри эпителиальных клеток, образцы которых забираются с поверхности слизистой посредством мазка. Однако, если человек поел или попил, то инфицированных клеток в глотке может быть недостаточно для проведения точного исследования. Поэтому тест нужно сдавать через 3–4 часа после еды.

Также перед забором мазка не стоит пользоваться лекарственными средствами, применяемыми в нос и горло (капли, спреи, антисептики), они тоже уменьшают количество вируса на слизистой. Употребление алкоголя также не рекомендуется из-за содержания в нем спирта, от горячительных напитков стоит отказа за два дня до взятия мазка. Однако это еще не все. Точному тесту могут помещать любые очищающие средства, в том числе зубная паста и мятная жвачка.

«Минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить, — говорится в памятке на сайте Роспотребнадзора. — Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа».

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