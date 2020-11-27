Джастин Тимберлейк подарил фургон юноше-колясочнику, которого увидел в новостях

Семья инвалида копила деньги на специальный транспорт, пока им друг не помог известный артист.

Американский певец Джастин Тимберлейк купил фургон для подростка, страдающего церебральным параличом. Причем не через благотворительный фонд — 39-летний артист просто увидел репортаж про паренька в новостях и захотел помочь.

17-летний инвалид Джейк Ститт из Теннесси прославился в своем городе потому, что каждый день сидел у крыльца своего дома с табличкой: «Посигналь, если ты счастлив». Проезжающие мимо водители гудели парню в клаксоны и улыбались. Самому же Джейку было не до поездок. Чтобы куда-то отправиться, ему нужен был специальный транспорт, оборудованный для инвалидных колясок.

Семья юноши долго копила деньги, чтобы купить подходящий фургон. Им удалось собрать сумму в 35 тысяч долларов, но тут в дело неожиданно вмешалась звезда. Тимберлейк пообещал, что сам купит нужную машину, а накопленные деньги попросил Ститтов потратить на себя.

«Я был так тронут, что хочу, чтобы у вас, ребята, был этот фургон, — сказал он во время видеозвонка Джейку и его отцу. — Я собираюсь покрыть все расходы. Хочу, чтобы вы хорошо провели отпуск».

Джастин сказал, что такие люди его вдохновляют. Он пожелал, чтобы Джейк не собирал гудки возле своего дома, а ездил по городу и сигналил для других людей. В Twitter уже появились фото довольного подростка, заехавшего на инвалидной коляске в новенький фургон.

Смотрите также: