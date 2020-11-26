«Старался избегать объятий»: Кирилл Кяро рассказал, как ему удалось не заразиться коронавирусом

Популярный актер Кирилл Кяро относится к тому числу артистов, которые еще не переболели коронавирусом. Вирус CoViD-19 пока не коснулась 45-летнего артиста и его семью, хотя из-за работы мужчина не мог полностью самоизолироваться и встречался с большим количеством людей.

В свежем интервью Teleprogramma.pro Кирилл признался, что старательно следовал мерам предосторожности, хотя и не был уверен в их эффективности.

«Я старался избегать объятий, рукопожатий и другого тесного контакта, не пренебрегал ношением масок и перчаток. В такой ситуации остается только надеяться на лучшее, и пока нам везет!» — поделился актер.

При этом у мужчины немало знакомых, которые переболели CoViD-19 в легкой форме, без осложнений. В случае своего заболевания артист планирует обратиться к ним за советами, хотя надеется, что это ему не потребуется. Мужчина предпочитает надеяться на лучшее и не паниковать.

Добавим, что, по официальным данным, с середины ноября число активных случаев заболевание новым коронавирусом в России колеблется около 460 тысяч. Неуклонный рост данного показателя, наблюдавшийся с конца сентября, остановился. В статистике стали появляться дни, когда число выздоровевших превышает новые случаи заражения.

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