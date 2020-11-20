Врач-невролог объяснил, почему у Анны Бузовой в 32 года мог случиться инсульт

По словам Павла Бранда, у молодых женщин к инсульту часто приводит антифосфолипидный синдром.

Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, что могло привести к инсульту у сестры певицы Ольги Бузовой Анны.

«У молодых женщин причиной инсульта нередко является антифосфолипидный синдром. Это состояние, при котором изменяется свертываемость крови. При определенных условиях возникает ишемический инсульт».

Павел Бранд

Как добавил специалист, в крови человека есть определенные антитела. «Они провоцируют появление тромбов как в артериях, так и в венах. Часто к этому приводит беременность или прием контрацептивов. Или какое-то сопутствующие заболевание типа красной волчанки. Необходимо проводить исследования», — сказал Бранд.

Напомним, что Анна Бузова, которой всего 32 года, в соцсетях рассказала о перенесенном инсульте. По ее словам, у нее отнялась правая рука и нога. Девушка была доставлена в клинику. Сейчас ее состояние нормализовалось.

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