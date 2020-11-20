Врач-невролог объяснил, почему у Анны Бузовой в 32 года мог случиться инсульт

Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, что могло привести к инсульту у сестры певицы Ольги Бузовой Анны.
«У молодых женщин причиной инсульта нередко является антифосфолипидный синдром. Это состояние, при котором изменяется свертываемость крови. При определенных условиях возникает ишемический инсульт».
Как добавил специалист, в крови человека есть определенные антитела. «Они провоцируют появление тромбов как в артериях, так и в венах. Часто к этому приводит беременность или прием контрацептивов. Или какое-то сопутствующие заболевание типа красной волчанки. Необходимо проводить исследования», — сказал Бранд.
Напомним, что Анна Бузова, которой всего 32 года, в соцсетях рассказала о перенесенном инсульте. По ее словам, у нее отнялась правая рука и нога. Девушка была доставлена в клинику. Сейчас ее состояние нормализовалось.