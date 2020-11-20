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Врач-невролог объяснил, почему у Анны Бузовой в 32 года мог случиться инсульт

По словам Павла Бранда, у молодых женщин к инсульту часто приводит антифосфолипидный синдром.

Врач-невролог объяснил, почему у Анны Бузовой в 32 года мог случиться инсульт
Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova/

Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, что могло привести к инсульту у сестры певицы Ольги Бузовой Анны.

Анна Бузова
Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova/

«У молодых женщин причиной инсульта нередко является антифосфолипидный синдром. Это состояние, при котором изменяется свертываемость крови. При определенных условиях возникает ишемический инсульт».

Павел Бранд

Как добавил специалист, в крови человека есть определенные антитела. «Они провоцируют появление тромбов как в артериях, так и в венах. Часто к этому приводит беременность или прием контрацептивов. Или какое-то сопутствующие заболевание типа красной волчанки. Необходимо проводить исследования», — сказал Бранд.

Напомним, что Анна Бузова, которой всего 32 года, в соцсетях рассказала о перенесенном инсульте. По ее словам, у нее отнялась правая рука и нога. Девушка была доставлена в клинику. Сейчас ее состояние нормализовалось.

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