Билл Гейтс сравнил людей, отказывающихся носить маски, с нудистами

По мнению 65-летнего миллиардера, не носить маску на улице так же странно, как и не надевать брюк.

Один из богатейших людей планеты, создатель компании Microsoft Билл Гейтс завел свой собственный подкаст, в котором обсуждает актуальные проблемы вместе с 44-летней актрисой Рашидой Джонс. Один из первых выпусков был посвящен пандемии коронавируса, и в нем миллиардер и филантроп критически высказался о людях, которые отказываются носить защитные маски.

«Идея о том, что нужно сопротивляется ношению масок, — это так странно для меня, — сказал Гейтс. — Что это за нудисты? Я к тому, что мы просим людей носить брюки, и ни один американец не говорит (ну, или очень немногие американцы говорят), что это какая-то ужасная вещь».

Известный богач также ответил на вопрос, почему в начале пандемии медики не так сильно настаивали на ношении масок. По словам Билла, чиновники здоровоохранения изначально опирались на свои знания о других ОРВИ, но коронавирус оказался гораздо более вирулентным — он передается не только когда больной человек чихает рядом со здоровым, даже просто разговаривающие люди без признаков заражения могут передавать инфекцию друг другу.

Бессимптомное течение болезни — еще один коварный фактор. Так как при гриппе человек обычно чувствует себя плохо и остается дома. Носитель же коронавируса может ощущать себя в порядке и пойти на работу или вечеринку. Гейтс уверен, что к CoViD-19 не стоит относиться так же, как к гриппу. Также он указала на то, что преимущество ношения защитных масок огромно.

«Если вы хотите вернуться к нормальной жизни в ближайшее время, наденьте маску или не носите маску, но оставайтесь дома», — обратилась к слушателям Джонс.

Добавим, по официальным данным на 18 ноября, в России зафиксировано 456,5 тысяч активных случаев заражения коронавирусом. В эти сутки впервые с конца сентября количество выздоровевших превысило число заразившихся. Но смертность продолжает расти, всего с начала пандемии от CoViD-19 скончались 34 387 россиян.

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