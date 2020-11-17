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«Давление, упала температура»: Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата

По словам дрессировщика, сейчас Аскольд проходит обследование.

«Давление, упала температура»: Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата
Эдгард и Аскольд Запашные. Фото: Globallookpress.com

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о состоянии своего родного брата Аскольда, который попал в Первую городскую больницу Москвы в состоянии средней тяжести.

Аскольд Запашный
Аскольд Запашный. Фото: Globallookpress.com

«У него немножко скакнуло давление, упала температура. Но сейчас он находится под контролем врачей. Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел».

Эдгард Запашный

Ранее стало известно, что Аскольд Запашный резко почувствовал себя плохо и был помещен в больницу в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, у него артериальная гипотензия. У артиста резко упало артериальное давление, что и стало поводом для срочной госпитализации, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что братья Запашные — известные предвидели цирковой династии. Их представления с животными вызывают неоднозначное мнение и окружающих и экспертов.

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