«Давление, упала температура»: Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о состоянии своего родного брата Аскольда, который попал в Первую городскую больницу Москвы в состоянии средней тяжести.
«У него немножко скакнуло давление, упала температура. Но сейчас он находится под контролем врачей. Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел».
Ранее стало известно, что Аскольд Запашный резко почувствовал себя плохо и был помещен в больницу в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, у него артериальная гипотензия. У артиста резко упало артериальное давление, что и стало поводом для срочной госпитализации, сообщает «Пятый канал».
Напомним, что братья Запашные — известные предвидели цирковой династии. Их представления с животными вызывают неоднозначное мнение и окружающих и экспертов.