Без скальпеля хирурга: как омолодиться, не прибегая к радикальным мерам, рассказала врач-дерматолог

В этом году Татьяне Булановой исполнился 51 год. Как и все женщины, которые следят за собой, она прибегает к услугам косметолога, чтобы как можно дольше сохранить молодость. Как призналась артистка в интервью «АиФ», дважды в год она проходит программу по омоложению, а вот прибегать к радикальным мерам, таким как пластика, — боится. Впрочем, Татьяна не одинока в своем страхе — они есть у многих женщин. Именно поэтому эксперт портала Teleprogramma.pro косметолог Мадина Байрамукова назвала ряд косметологических процедур, которые помогут сохранить молодость.

«К нерадикальным методам омоложения можно отнести инъекционные методики, аппаратное лечение, а также нитевой лифтинг. Каждая из методик имеет свои плюсы», — сказала Байрамукова.

По ее словам, не стоит относиться к инъекциям, как радикальному методу омоложения, ведь инъекции — это не только филеры, с помощью которых делается контурная пластика и восстанавливаются объемы.

«Существуют такие омолаживающие методики, как биорепарация, биоревитализация, мезотерапия и плазмолифтинг — недооценивать возможностей, которые они дают для омоложения и улучшения состояния кожи, нельзя. Действующим веществом в первых трех методах выступает гиалуроновая кислота, которая восполняет уровень увлажненности кожи, стимулирует выработку фибробластов, следовательно, способствует неоколлагенезу. Известно, что с возрастом выработка кожей собственной гиалуроновой кислоты снижается. Данные процедуры помогают восполнить необходимое количество и является хорошим дополнением к аппаратному омоложению, позволяя достичь отличных результатов омоложения. Если по каким-то причинам вы с сомнением относитесь к гиалуроновой кислоте, можно прибегнуть к плазмолифтингу, где в качестве действующего вещества используется очищенная плазма пациента», — отметила Байрамукова.

При этом косметолог отметила, что плазмолифтинг можно назвать универсальной процедурой, которую рекомендует абсолютно всем. Ведь уникальность еще и в том, что она помогает решать множество проблем: с ее помощью сухую кожу можно увлажнить, жирную — подсушить.

«Хорошим подспорьем к инъекционным методам омоложения являются аппаратные методики, такие, как микроигольчатый радиоволновой лифтинг на аппаратах Fractora, Morhpeus8 и FaceTite. Данные процедуры помогают решить несколько задач сразу: избавление от морщин, сокращение кожного лоскута, подтяжка кожи за счет нагревания вплоть до подкожно-жирового слоя и коагуляции тканей. Процедура FaceTite, помимо лифтинга, помогает решить второго подбородка, так как относится к категории радиоволновой липосакции», — отметила Байрамукова.

По ее словам, альтернативой скальпелю хирурга считается процедура ультразвукового SMAS-лифтинга.

«Ультразвук может проникать достаточно глубоко в ткани и воздействует не только на подкожно-жировой слой, но и на мышечно-апоневротический, что позволяет подтягивать каркас лица. Еще одной альтернативой хирургическому вмешательству является нитевой лифтинг: нити устанавливаются при помощи микроигл или канюлей, поэтому реабилитация после данной процедуры минимальна. В задачи нитевого лифтинга входят подтяжка овала лица, средней трети лица, избавление от носогубных складок, колец Венеры в области шеи. Существуют также нити для области декольте», — заверила врач.

Помимо нитевого лифтинга сегодня также набирает обороты лифтинг с эндотинами.

«Это новая, но уже отлично себя зарекомендовавшая процедура подтяжки кожи. Во время процедуры под кожу устанавливаются специальные саморассасывающиеся пластины, которые и должны взять на себя основную функцию по подтяжке кожи. Помимо этого, эндотины обладают способностью стимулировать выработку собственного коллагена. Процедура относится к разряду малоинвазивных вмешательств, поэтому реабилитация после нее происходит быстро. Первые результаты лифтинга с эндотинами можно заметить уже сразу после процедуры. Эффект, как и в случае с нитевым лифтингом, будет нарастающим, но продлится значительно дольше. В любом случае, если вы хотите избежать пластической хирургии, нужно отчетливо понимать, что добиться реального омоложения можно только комплексными мерами, сочетая разные методики: инъекции, аппаратное лечение, которые также можно дополнить SMAS-лифтингом, нитями или эндотинами», — заключила Байрамукова.

Справка Teleprogramma.pro:

Мадина Байрамукова — косметолог, пластический хирург, врач-дерматолог. Обладательница премии «Грация» в номинации «Лучший косметолог 2018 года», автор сочетанной методики по скульптурированию лица, основатель медицинского центра «МаРусМед», обладательница премии «Люди года – 2019» в номинации «За лучший подход к скульптурированию лица» и премии The Moscow Life And Business Awards в номинации «Дебют года в пластической хирургии».

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