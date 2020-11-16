Горячие процедуры: Барановская позировала обнаженной в чане с травами

В выходные телеведущая Первого канала Юлия Барановская решила устроить себе спа-девишник. Вместе с подругами звезда экрана отправилась в загородный комплекс попариться в баньке и «повариться» в чане с травами.

Как это было, девушка показала в stories своего Instagram. Причем, поделилась Барановская и довольно пикантными кадрами. Она не постеснялась позировать на камеру обнаженной в огромном чане. Правда, свои прелести красотка предусмотрительно прикрыла еловыми веточками.

Барановская в этом году активно путешествовала по России. Девушка побывала на Алтае, где влюбилась в местную природу. Она решила вернуться туда снова, чтобы покорить самую высокую алтайскую гору — Белуху. Осенью телеведущая устремилась в Мурманск, чтобы исполнить свою мечту — увидеть северное сияние. И ей это удалось.

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