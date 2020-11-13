Дыхательная гимнастика и побольше отдыха: Виктора Дробыша выписали из больницы

Хотя продюсер еще не до конца выздоровел, чувствует он себя значительно лучше.

Известного продюсера Виктора Дробыша, который на днях попал в больницу с коронавирусом, врачи отпустили долечиваться домой. Об этом стало известно 13 ноября, когда журналисты позвонили 54-летнему композитору узнать о его самочувствии. Тот сказал, что госпитализация уже закончилась.

«Я еще не до конца оправился от болезни, и врачи рекомендовали ежедневно выполнять дыхательную гимнастику для поддержания тонуса и побольше отдыхать, — цитирует мужчину «Комсомольская правда». — Пока работаю из дома».

Продюсер уже успел провести онлайн-совещание со своими подопечными — бойбэндом «Не говори маме». Вместе они оценили новые песни в репертуаре группы.

По информации «КП», медики диагностировали у Дробыша 20% поражения легких. Такой же показатель у шоумена Сергея Светлакова, который так же недавно был госпитализирован.

Добавим, что по официальным данным на 13 ноября, динамика активных случаев заражения коронавирусом в России продолжает неуклонно расти. В пятницу данный показатель перевалил за 440 тысяч человек.