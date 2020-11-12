«Все под контролем»: Светлаков рассказал о своем состоянии на фоне госпитализации с CoViD-19

Шоумен уверяет, что у него небольшое поражение легких.

Накануне вечером, 11 ноября, появилась информация, что известный шоумен Сергей Светлаков попал в больницу с коронавирусом. Ряд СМИ отмечали, что у 42-летнего мужчины сильное поражение легких и общее состояние довольно тяжелое. Ближе к ночи артист сам рассказал журналистам о своем здоровье.

«Есть небольшое поражение в легких от CoViD и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем», — цитирует Светлакова РИА Новости.

Напомним, что у звезды программы «Наша Russia» и «Прожекторперисхилтон» двое сыновей трех и семи лет, также есть дочь от первого брака.

По официальным данным на 11 ноября, число активных случаев заболевания коронавирусом в России превысило 436 тысяч. Этот показатель неуклонно растет с конца сентября. То есть, ежедневно число новых заболевших оказывается больше, чем выздоровевших.