«Будучи молодым, мог веселиться до утра»: Галустян признался, что изменил в жизни после 40 лет

41-летний любимец публики Миша Галустян всегда внимательно следил за своим здоровьем и делал необходимые обследования. Об этом он рассказал в свежем интервью Teleprogramma.pro, отметив, что с возрастом стал осмотрительнее.

«Если иду на какую-нибудь вечеринку и гуляю допоздна, то стараюсь на следующий день не планировать никаких дел. А будучи молодым, я мог до утра веселиться и после этого сразу ехать на работу. Сейчас, конечно, я уже этого себе позволить не могу — понимаю, что нужно поберечь здоровье», — рассказал шоумен.

Он поделился ощущениями, что после 40 лет у мужчины открывается второе дыхание, жизненные уроки воспринимаются легче, благодаря опыту и осознанности.

Во время карантина и ограничений Михаил не испытал стресса или депрессии — отвлек себя работой, которую считает лучшим выходом из ситуации, когда в голову лезут грустные мысли. По словам Галустяна, он по натуре предприниматель, поэтому в сложное время предпочитает что-то предпринимать, а не раскисать.