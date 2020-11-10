Арнольд Шварценеггер сказал «I’ll be back», когда его увозили на операцию

73-летний актер показал, что успешно восстанавливается после операции на сердце — уже ездит на велосипеде.

В октябре актер Арнольд Шварценеггер успешно перенес очередную операцию на сердце — хирурги установили «Терминатору» новый аортальный клапан. Не прошло и месяца, а 73-летний Арни уже рассекает по городу на велосипеде. На днях на странице в Instagram актера появилось видео, как он в защитной маске проезжает мимо граффити, изображающего его молодым и мускулистым, и показывает в камеру большой палец. Мужчина написал, что это его первая велопрогулка после операции, самочувствие хорошее.

Кстати, лежа в больнице, актер ответил на комментарий одного из пользователей на сайте Reddit. Тот фантазировал, что врач Шварценеггера должен был сказать звездному пациенту: «Пойдем со мной, если хочешь жить» (фраза из «Терминатора»).

«Если тебе станет легче, я сказал: «Я вернусь» (I’ll be back. — Прим. авт.), когда меня отвезли в операционную. Спасибо всем за добрые слова», — написал Арни.

больше по теме Арнольд Шварценеггер назвал идиотами тех, кто сомневается в необходимости защитных масок Актер поддержал решение губернатора Калифорнии об ужесточении мер защиты против коронавируса.

Напомним, что летом у актера случилось радостное событие: он впервые стал дедом. Дочь бывшего губернатора Калифорнии Кэтрин Шварценеггер родила ребенка от звезды «Стражей галактики» Криса Прэтта.