Паттинсон поддержал особенного фаната, который каждый день приходил на съемки «Бэтмена»

Актер Роберт Паттинсон не оставил без внимания 10-летнего фаната Бэтмена из Ливерпуля. Когда съемки нового фильма о Темном рыцаре проходили в этом городе, родители мальчика по имени Джеймс Кэмпбелл каждый день привозили своего сына с диагнозом аутизм на место съемок, что бы он хоть немного увидел, как киношники творят легенду. Юный фанат, конечно же, мечтал увидеться с исполнителем главной роли и передать ему свой рисунок Бэтмена, но из-за пандемии это было невозможно.

Тогда родители мальчика обратились за помощью к радиостанции Radio City. Журналисты написали о мальчике в Twitter. Сообщение имело столько репостов, что и команда Паттинсона не могла не заметить эту волну. В итоге Джеймс получил большую посылку от актера: в ней были игрушечная машина Бэтмена, постер с супергероем и открытка со словами от самого Роберта. В ней кинозвезда извинился, что не смог встретиться с мальчиком лично и пообещал сделать это во время своего следующего визита в Ливерпуль.

Родители Джеймса рассказали журналистам, что их из-за своего расстройства он не любит улыбаться и вообще радоваться. Когда же мальчик получил подарки от будущего Бэтмена, то он впервые за долгое время был по-настоящему счастлив, что обрадовало его маму и папу до слез. Радиостанция смонтировала видеоролик об исполнении мечты юного фаната супергероики.