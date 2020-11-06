«Господи, спасибо за передышку!»: Лолита рассказала, как справилась со стрессом во время пандемии

В свежем интервью певица Лолита подробно рассказала, как она пережила карантинный 2020 год с его ограничениями и «засухой» для артистов. 56-летняя звезда поделилась, что отдыхала дома всего две недели, а остальное время упорно работала. По ее словам, усталости во время пандемии накопилось столько же, сколько и во время активных гастролей. У женщины «без комплексов» просто не было времени на депрессию и тоску.

«Тут все дело в том, что когда ты сам себе разрешаешь канючить, поддаваться истерии, то в нее и впадешь. Если человек ничем не занят, то у него случится то, что называется депрессией. Я себе не то что не разрешаю эти состояния, я знаю, что нужно делать, чтобы их не было», — цитирует артистку издание Woman Day.

Один из секретов бодрости Лолиты — сезонный прием курса витаминов, которые ей посоветовал врач-психиатр. Уже много лет певица принимает ряд витаминов, которые поддерживают ее психику в норме, в результате чего нежелательные состояния ее не посещают. Это еще один пример того, как она следует своему давнему принципу: не заниматься тем, что не нравится. Депрессивные и тревожные состояния певице не нужны, поэтому она делает все, чтобы в них не впадать.

Лолита поделилась, что, когда случилась пандемия, она даже не допускала мысли о какой-то катастрофе в ее жизни.

«Я, наоборот, говорила: «Господи, спасибо за передышку!» — отметила артистка.

Звезду также спросили, как она за этот год сохранила стройную фигуру и даже похудела. Лолита призналась, что ест все, что хочет, и даже не взвешивается. По ее словам, с возрастом главным врачом становится не диетолог, а эндокринолог. Именно соблюдение рекомендаций этого специалиста стало ключом к поддержанию певицей завидной фигуры.