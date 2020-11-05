Ирина Алферова возмутилась ограничениями из-за CoViD-19 для пенсионеров

Знаменитая российская актриса Ирина Алферова возмутилась ограничениями, которые вводятся для пенсионеров из-за коронавирусной инфекции. Она уверена, что молодежь и взрослое население болеет чаще, нежели люди в возрасте. Поэтому нецелесообразно ограничивать свободу их перемещения.

«Я жива и здорова, только что выпустила премьеру. С заболеванием не сталкивалась, но когда я вижу, как что-то запрещают, меня это бесконечно возмущает. У нас в театре заболела именно молодежь. А люди в возрасте, среднего возраста — не болели», — заявила она ФАН.

Актриса отметила, что запреты маскируются под заботу, но у каждого должна быть своя голова на плечах и каждый сам несет за себя ответственность.

«Как-то разберемся сами, — отрезала артистка. — В конце концов, лучше умереть на людях, чем в одиночестве».

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