«Здесь для нас немного спокойнее»: Валерия и Пригожин улетели в Дубай, спасаясь от коронавируса

Звездная пара воспринимает задержку в работе как отпуск, который они давно заслужили.

Коронавирус не обошел стороной семью певицы Валерии и Иосифа Пригожина. Известный продюсер рассказал журналистам, что «ковидом» переболели один из сыновей супруги и его дочь. Последнюю выписали из больницы 4 ноября. По словам отца, у нее было около 50% поражения легких и температура в 39 градусов, но сейчас девушка чувствует себя нормально.

Сами звездные супруги от эпидемии скрываются в Дубае, где у Валерии намечены фотосессия и съемка клипа.

«Здесь для нас немного спокойнее. Мы подготовили подушку безопасности из расчета, что год-полтора могут быть трудности, — цитирует Пригожина ФАН. — Сейчас мы позволили себе отпуск, который у нас накопился за 17 лет. Стараемся пожить для себя».

Продюсер в очередной раз отметил, как тяжело артистам живется без сцены, подчеркнув, что это вопрос не только заработка, но и смысла существования. Они с супругой стараются не замечать кризис и ждут его завершения, чтобы вернуться к полноценной работе.