Онищенко назвал места, в которых высока опасность заразиться коронавирусом

В них нужно особенно тщательно соблюдать защитные меры.

На днях в СМИ прошла информация от сотрудника Роспотребнадзора, что лифт является опасным местом в плане угрозу заражения коронавирусом. Маленькое пространство без циркуляции воздуха, которым ежедневно пользуется множество людей, вызывает понятные опасения.

Позже бывший главный санитарный врач страны, известный эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал журналистам, в каких еще места высока вероятность заразиться.

Депутат Госдумы отметил опасность подхватить инфекцию в метро в час пик. По его словам, при полной загруженности вагонов подземки угроза заражения очень велика. Также опасны эскалаторы и старые вагоны поездов, где не предусмотрена система проветривания. Что касается лифтов, то политик предложил пользоваться лестницами вместо них, если позволяет этажность дома.

«Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — цитирует Онищенко издание «Вечерняя Москва».

Добавим, что по официальным данным на 4 ноября, в России за сутки зафиксирован антирекорд по новым заболевшим коронавирусом — более 19,7 тысячи человек. Количество активных случаев заражения увеличилось до 397 тысяч.