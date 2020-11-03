«Организм отвергает алкоголь»: заболевший коронавирусом Иван Краско отказывает себе в спиртном

Актер подозревает, что это происходит из-за антибиотиков, которыми его лечат.

90-летний актер Иван Краско продолжает лечиться от коронавируса. Напомним, народный артист России не захотел ложиться в больницу и остался на карантине дома, где за ним ухаживает его бывшая супруга Наталья Вяль.

Хоть у мужчины было поражено 45% легких, он не беспокоится о них. Гораздо больше актера волнует перспектива введения нового карантина. В новой беседе с журналистами он признался, что не чувствует радости, зато ощущает груз усталости.

«В больницу не хочу. Таблетки допиваю. Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь. Не хочет его», — цитирует Ивана Ивановича «КП-Петербург».

Кстати, журналист узнали, что другая бывшая жена актера — 30-летняя Наталья Шевель — тоже находится в северной столице и собирается навестить почтенного супруга. Возможно, хоть этот визит принесет ему немного радости.

Добавим, что по официальным данным на 3 ноября, количество активных случаев заболевания новым коронавирусом в России составило более 393 тысяч. Этот показатель неуклонно растет с конца сентября.