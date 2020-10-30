СМИ: Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев заразились коронавирусом

Актерская пара — Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская — заразились коронавирусом. Как сообщает интернет-канал Mash, недавно 33-летняя артистка прилетела в аэропорт Домодедово и в качестве обязательной процедуры сдала тест на CoViD-19, который оказался положительным.

Следом за ней проверился и 31-летний возлюбленный звезды, с которым она живет. У него тоже обнаружили коварную инфекцию. В итоге звездной паре пришлось уйти на самоизоляцию, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Пару дней назад Чиповская выложила совместное фото с Ендальцевым двухлетней давности — они запечатлены во время своей поездки на Крит.

«Пусть это висит здесь и напоминает мне, как я недооценивала путешествия и как было круто, когда можно было в любой момент улететь в любую точку мира», — ностальгически подписала снимок актриса.

Добавим, что по официальным данным на 30 октября, число активных случаев заболевания коронавирусом в России составило 371760. Этот показатель неуклонно растет с конца сентября. Общее количество переболевших граждан страны приближается к 1,6 миллиона человек. За весь период пандемии от коронавируса скончались уже более 27 тысяч россиян.