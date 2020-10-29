Настя Каменских назвала свой вариант идеального завтрака

Настя Каменских следит не только за физической формой тела, но и здоровьем своего организма. Для этого артистке необходимо полезное питание. Одним из важных приемов пищи в рационе популярной певицы является завтрак. Недавно в профиле личного аккаунта жены музыканта Сергея Потапенко появилась фотография любимого утреннего блюда.

«Если бы нужно было составить список моих любимых вещей, утренняя овсяночка на воде была бы на одной из первых позиций. А какой ваш идеальный завтрак?» — поинтересовалась у подписчиков Каменских.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала, каким еще может быть полезный завтрак.

«Одним из любимых сочетаний моих пациентов является овсянка, кусочек сыра, несколько штучек кураги и чернослива. Здесь есть сложные углеводы, белки и жиры в виде кусочка сыра, а также клетчатка из овсянки и кураги. В таком варианте присутствуют еще и витамины. Сюда допускаются кофе с молоком или чай. Тогда это будет идеальный завтрак», — отметила эксперт.

Второй вариант, по словам доктора, может представлять собой домашние сырники. В них присутствуют белок и жиры. А в качестве источника витаминов и клетчатки стоит к ним добавить банан. Альтернативой сырникам Нурия Дианова назвала фруктовый салат со сметаной.

Следующий вариант — овсяноблин.

«Идеальное полезное блюдо, когда хочется побаловать себя. Некоторые добавляют внутрь такого блина сливы или банан. В самом овсяноблине есть углеводы, готовится он на минимальном количестве масла. И по желанию к нему добавляется напиток. Главное — немного, 200 миллилитров будет достаточно», — подчеркнула диетолог.

Следующий вариант завтрак — гречка. Как объяснила врач-гастроэнтеролог, к ней можно положить кусочек сыра или докторской колбасы. А можно добавить буженины или запеченной индейки. И для клетчатки — сухофрукты или фрукты.

Завершает топ-5 завтраков от диетолога Нурии Диановой омлеты.

«Здесь вообще огромный полет фантазии. Но лучший — с томлеными помидорами. Это безумно полезно для всех. И такие томаты будут полезнее свежих. Сюда еще кусочек цельнозернового хлеба и напиток. Можно вместо томатов использовать зеленую фасоль», — резюмировала специалист.

Справка Teleprogramma.pro:

Нурия Дианова — врач-гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог.