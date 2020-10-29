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Звездный гость

«Самая тяжкая из всех»: Куценко перенес повторный коронавирус с осложнениями

Актер театра и кино рассказал, что поправился.

«Самая тяжкая из всех»: Куценко перенес повторный коронавирус с осложнениями
Гоша Куценко. Фото: Global Look Press

Звезда сцены и кино Гоша Куценко на своем опыте доказал, что коронавирусом можно заразиться повторно. Артист первый эпизод перенес легко, но этой осенью зараза снова поразила организм, и пришлось даже ложиться в клинику.

О том, что Куценко поправился, он рассказал поклонникам в Сети. Знаменитый артист поспешил поблагодарить медиков за помощь, а также заметил, что на этот раз у него была пневмония.

«Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — приводит слова артиста 360tv.ru.

Гоша Куценко
Гоша Куценко. Фото: instagram.com/goshakutsenko/

Куценко призвал поклонников не игнорировать средства индивидуальной защиты — маски реально могут обезопасить не только свое здоровье, но и спасти окружающих от ковида, пишет OAnews.

К слову, накануне коронавирусом заболела певица Земфира. Звезда получает лечение амбулаторно. Еще стало известно о подозрении CoViD-19 у 75-летнего Евгения Петросяна. Перенесла вирус и актриса Кристина Асмус.

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