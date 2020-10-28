Названы города России, в которых живет больше всего чайлдфри

Стало известно, в каких российских городах больше всего чайлдфри, то есть людей, которые не хотят заводить детей и собираются жить для себя, сосредоточившись на хобби и карьере. В октябре 2020 года независимое исследовательское агентство Zoom Market провело соцопрос, на тему, собираются ли россияне заводить детей в ближайшие десять лет. Социологов интересовали респонденты в возрасте от 18 до 42 лет. Опрос проводился в 22 городах, свои ответы дали 2640 людей.

В итоге среди бездетных респондентов оказалось 38% женщин и 64% мужчин, которые не планируют пополнение в семействе в ближайшие десять лет. Те же, кто видит себя с ребенком в обозримом будущем, составляют 78% от состоящих в браке, 38% от находящихся в отношениях и 47% из числа одиноких людей.

Исследователи поинтересовались, по каким причинам люди не собираются заводить детей. 36% ответили, что хотят пожить для себя, 23% еще не нашли достойного партнера для создания семьи, у 18% камнем преткновения является квартирный вопрос, а у 13% — карьера. 9% сослались на нестабильную финансовую ситуацию.

А вот и рейтинг городов России по количеству жителей, не планирующих обзаводиться потомством:

1 место — Москва;

2 место — Екатеринбург;

3 место — Краснодар;

4 место — Новосибирск;

5 место — Санкт-Петербург;

6 место — Пермь;

7 место — Самара.

«Внизу» списка из 22 городов оказались Брянск, Волгоград и Махачкала.