«Понемножку выкарабкивается»: Сафронов рассказал о состоянии Кондулайнен после инсульта

Поклонники волнуются за заслуженную артистку России Елену Кондулайнен: этим летом 62-летняя женщина перенесла инсульт, а затем в больнице с ней случилось еще одно несчастье – она упала в душе и сломала руку. Недавно актрису и певицу показали по ТВ. Выяснилось, что сейчас она передвигается на ходунках, ей во всем помогает сиделка.

Вернется ли артистка в строй после такого удара по здоровью? Можно ли ее снова будет увидеть на сцене? На эти вопросы поклонников ответил известный художник Никас Сафронов, который в курсе состояния звезды.

«Все идет нормально. Все стабильно, идет на поправку. Понемножку выкарабкивается. Так что, надеюсь, что в ближайшее время мы ее все увидим, порадуемся вместе с ней. Есть, конечно, проблемы со здоровьем, но не такие критичные», — цитирует мужчину «Пятый канал».

Напомним, что Кондулайнен много снималась в кино в 80-х и первой половине 90-х годов. После откровенной роли в фильме «Сто дней до приказа» за ней закрепилось звание «секс-символа СССР». В современном кинематографе она появилась в комедии «8 первых свиданий», а также в эпизодах сериалов «Интерны» и «Фитнес».