«Не хотим никого заражать»: Сенчукова и Рыбин сделали прививки от коронавируса

Певица Наталья Сенчукова призналась журналистам Teleprogramma.pro, что она и ее муж — солист группы «Дюна» Виктор Рыбин — сделали прививки от коронавируса. Артистка, которая 25 октября отметила 50-летие, рассказала, что у них супругом уже начали вырабатываться антитела, но они все равно пока ходят в масках.

Женщина поделилась, что не переживала по поводу безопасности вакцины. Сначала они с супругом привились против гриппа и пневмококка, а через три недели — и против нового коронавируса. Артистка вспомнила, что после укола испытывала некоторые побочные эффекты — повышенную температуру, небольшую ломоту, легкую слабость — но это все длилось меньше суток. Певица уверена, что у ее организма начал вырабатываться иммунитет, но никто не знает, сколько он продержится.

«Мы не хотим никого заражать и сами болеть не хотим, — прокомментировала Сенчукова свое решение привиться от CoViD-19. — Если антител у нас будет достаточно много, то мы с Виктором хотим пойти сдать плазму, помочь другим».

По словам артистки, они с мужем вынуждены ездить и бывать в разных местах, поэтому всегда прививаются от опасных инфекций.

Добавим, по официальным данным на 26 октября, за сутки в России было зафиксировано 17347 новых заразившихся коронавирусом. Общее число активных случаев превысило 358 тысяч.