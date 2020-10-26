Полтора года в корсете: Иван Стебунов рассказал, как преодолел серьезную травму позвоночника

Актер Иван Стебунов рассказал о серьезной травме, которую ему пришлось преодолеть. В детстве будущий артист занимался греко-римской борьбой и успешно участвовал в соревнованиях, но в 14 лет череду побед прервал сломанный во время турнира позвоночник. Если точнее, юноша получил два компрессионных перелома, из-за чего ему пришлось уйти из спорта.

Об этом тяжелом периоде 38-летний мужчина рассказал в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1». Иван признался, что очень любил борьбу и завязать с ней было очень тяжело. Даже после больницы, будучи в корсете, он приходил на соревнования в качестве зрителя. Стебунов проявил себя настоящим бойцом — он не раскис и даже подбадривал мать, у которой, ожидаемо, случился большой стресс из-за увечия сына.

«Главное, не отчаиваться и вообще не обращать на это большого внимания, — поделился актер личным опытом выздоровления после травмы. — Сейчас многие удивляются, как я согласился участвовать и в «Танцах со звездами», потому у меня были нюансы со здоровьем. Чем меньше об этом думаешь, тем реже к тебе это возвращается какими-то последствиями».

Иван проходил в поддерживающем корсете полтора года. Переломы еще аукнулись ему тем, что мужчина практически не вырос после выздоровления. Он рассказал, что, когда приехал в Москву поступать в актерские вузы, то его нигде не брали из-за низкого роста.

Но бойцовский дух и неунывающий характер помогли Стебунову пробиться в звезды и стать любимцем зрителей. Ведущий программы привел актера в пример всем, кто сейчас борется с последствиями тяжелых травм.