Доктор Комаровский дал совет, как быстро отличить больного коронавирусом человека

По мнению врача, отсутствие запаха - гораздо более верный симптом, чем насморк и температура.

Популярный телеведущий доктор Комаровский дал совет, как можно отличить больного коронавирусом, а просто простудившегося человека. В новом посте в Instagram 60-летний Евгений Олегович объяснил механизм, почему у зараженных людей пропадает вкус и запах и отметил, что этот симптом — самый надежный для быстрой диагностики.

«То есть, тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия, — заверил врач-педиарт. — Например, если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать. Если нет — отправляем домой».

Ссылаясь на медицинские исследования, доктор Комаровский пояснил, что новый вид вируса поражает особые клетки, которые поддерживают существование нейронов, отвечающих за восприятие вкуса и запах. В результате заразившийся человек теряет эти ощущения, причем зачастую у него даже отсутствует банальный насморк.

Но врач успокоил — необратимые изменения при этом не происходят. То есть, вкусы и запахи вернутся к переболевшему человеку с максимально высокой вероятность, надо лишь подождать. К сожалению, препараты этот процесс никак не ускорят.

А тем временем, цифры по коронавирусу в нашей стране вызывают тревогу. По официальным данным на 23 октября, в России зафиксировано 17340 новых заболевших за сутки, что является своеобразным рекордом. Число активных случаев заражения возросло до 335 тысяч, данный показатель уверенно растет с конца сентября.

Справка Teleprogramma.pro

Евгений Олегович Комаровский — врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, автор книг и научных трудов, телеведущий. Выпускник Харьковского медицинского института. Работал в детской инфекционной клинической больнице, был заведующим инфекционным отделением. В 2006 году открыл собственный консультативный медицинский центр.