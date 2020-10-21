«Счастливого видно сразу»: Настя Каменских в джинсах скини улыбалась на камеру

33-летняя украинская исполнительница Настя Каменских часто делится со своими подписчиками полезными советами по уходу за телом. Однако одного физического воспитания поп-диве мало. Поэтому возлюбленная рэпера Потапа решила поговорить с поклонниками о важности психологической работы над собой. Артистка написала пост о счастливой жизни. Певица опубликовала на своей странице в Instagram свежий снимок, где она улыбается «глазами». Каменских предстала в футболке с принтом в виде героев анимации и голубых узких джинсах скинни по фигуре. Избранница музыканта позировала на камеру, прикрывая одной рукой широкую улыбку. Также певица порассуждала на тему счастья.

«Счастливого, наполненного и уверенного в себе человека видно сразу. Он сосредоточен на своей жизни, он добр и спокоен, лишен критики и зависти к другим», — отметила Настя.

Певица высказала мысль о том, что своим отношением к окружающим человек на самом деле показывает отношение к себе.

«Это и есть свобода мысли, которой человек наделяет себя. И которая ведет к счастливой жизни», — резюмировала Каменских.

Напомним, что сама знаменитость счастлива в браке с бывшим другом и коллегой по творческому тандему Алексеем Потапенко. В мае прошлого года пара сыграла свадьбу.