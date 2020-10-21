Белла Хадид поделилась едой с голодающими жителями Нью-Йорка

20 октября супермодель Белла Хадид прогулялась по Нью-Йорку в желтой куртке и защитной маске. Кроме собственных дел и ланча с приятелем, 24-летняя звезда подиума еще и поучаствовала в социальной акции. Она купила несколько пакетов с едой и положила их в «общественный холодильник» расположенный в районе ее дома.

Девушка приняла участие в благотворительном проекте Community Fridge, в рамках которого можно оставить на улице еду для тех горожан, что из-за пандемии не могут прокормить свою семью. Свое участие в акции звезда отметила постом в Instagram, выложив фото, на котором она запечатлена рядом с людьми явно более низкого социального уровня.

«Оставь что-нибудь, если ты рядом. Возьми что-нибудь, если тебе это нужно», — подписала Белла свежие фотографии.

Судя по снимкам, еда от Хадид долго в холодильнике не задержалась — ее тут же разобрали нуждающиеся. Напомним, что Америка больше других стран пострадала от эпидемии нового коронавируса. В США отмечается самое большое число погибших от CoViD-19, к 18 октября оно перевалило за 207 тысяч.