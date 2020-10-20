«Измотана полностью»: Татьяна Брухунова высказалась о собственном состоянии

В одном из последних постов матери сына Евгения Петросяна появился рассказ девушки о трудном дне. Несмотря на то что Татьяна Брухунова занимается воспитанием ребенка, она чувствует себя так же, как обычный работник офиса после окончания тяжелой смены.

«Какой тяжелый сегодня выдался день. Я измотана полностью. Сил нет…» — написала Татьяна в своем микроблоге.

больше по теме Длинноволосый брюнет: Брухунова засветила прическу сына от Петросяна Маленький Ваган растет копией мамы, уверены многие поклонники. Анна Завгороднева специально для портала Teleprogramma.pro рассказала, как справляться с недомоганием после рабочего дня. Психолог и руководитель центра психологииспециально для порталарассказала, как справляться с недомоганием после рабочего дня.

Самое важное, по словам специалиста, — разграничивать работу и дом. Как только вы выключили компьютер, покинули рабочее место, нужно сразу же начать думать о домашних делах.

«Для того, чтобы уходить с работы и чувствовать себя дома более-менее нормально, надо уметь переключаться», — объяснила Анна.

Психолог сформулировала несколько правил, благодаря которым каждый сможет почувствовать себя гораздо лучше после напряженной смены.

«Если есть возможность идти пешком, пройдите лишнюю остановку. Дальше обязательно планируйте то, что вы будете делать дома. Подумайте, какой сериал вы посмотрите, пока будете ужинать. Или вам нужно забрать детей из детского сада, тогда проговорите, какие зададите им вопросы», — предложила специалист.

Также Анна посоветовала придумывать приятные ритуалы. Например, баловать себя по пятницам пирожным и т.д. При этом психолог предупредила:

«Постоянно вознаграждать себя едой — не самое лучшее занятие».

Для тех, кто работает удаленно, Завгороднева порекомендовала делить квартиру на рабочее место и зону отдыха. Тоже самое стоит проделывать и со временем.

Справка Teleprogramma.pro :

Анна Завгороднева — психолог, руководитель собственного психологического центра в Санкт-Петербурге. Профессиональный стаж составляет 12 лет.