Буланова о своей внешности после болезни: «Как выглядела, так и выгляжу»

По словам артистки, ее внешность не изменилась. Еще в апреле Татьяну госпитализировали с подозрением на инсульт.

Татьяна Буланова вышла на связь с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro, отреагировав на слова поклонников о том, что она заметно похорошела после госпитализации. Ведь еще весной поп-дива попала в больницу с подозрением на инсульт. Сейчас, к слову, звезда 90-х чувствует себя превосходно, на здоровье не жалуется и продолжает активно работать. А вот, что артистка рассказала нашему изданию:

«Я, на самом деле, не изменилась (внешне, — Прим. ред.). Как выглядела, так и выгляжу — ни хуже, ни лучше. Никаких секретов нет, абсолютно. Людям показалось просто, — ответила Буланова, подчеркнув, что публика могла ее видеть только через несколько месяцев после инцидента, поэтому не стоит связывать с ним ее внешность. — Вообще после инсульта вряд ли кто-то помолодел и посвежел».

По словам певицы, она лишь на четыре месяца после госпитализации отказывалась от алкоголя, а сейчас позволяет себе иногда выпить шампанского.

Напомним, что артистка перенесла микроинсульт несколько лет назад, но узнала об этом, только когда сделала МРТ минувшей весной. 11 апреля она попала в больницу с подозрением на инсульт, но быстро восстановилась и вернулась к делам.

Стоит отметить, что ранее «Комсомольская правда» писала о том, что Татьяна Буланова сконцентрировалась на творчестве. При этом 51-летняя певица тщательно следит за своим здоровьем. Старается не употреблять алкоголь, ведя здоровый образ жизни.