«Мама хохочет»: Зоя Кайдановская высказалась о «смертельном» заболевании Евгении Симоновой

По словам актрисы, это все легенды, что у родительницы рак.

Актриса Зоя Кайдановская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым прокомментировала слухи о смертельном заболевании своей мамы — звезды фильма «Обыкновенное чудо» Евгении Симоновой. СМИ нередко пишут, что у 65-летней актрисы рак и якобы ее дни сочтены.

«Вот я хочу сейчас сказать, что это легенда. Это неправда. Очень много писали об этом. Абсолютный фейк чистой воды. Я не знаю, откуда он взялся. Очень многие маме звонили и говорили: «Женя, ну хотя бы брось курить». А мама вообще никогда не курила».

Зоя Кайдановская

Как отметила Зоя Кайдановская, ее мать с прекрасным чувством юмора. На сплетни вокруг своего имени она не обижается. «Она хохочет над всеми этими слухами», — заявила актриса.

Напомним, что Зоя Кайдановская — дочь известных актеров Евгении Симоновой и Александра Кайдановского. У нее трое детей от трех разных мужей. Счастье она обрела только в третьем браке.