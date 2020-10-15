Тыкали пальцем и выгоняли ребенка: Седокова рассказала про травлю своей семьи из-за коронавируса

В начале октября баскетбольный клуб «Химки», спортсменом которого является муж Анны Седоковой Янис Тимма, сообщил, что у троих игроков – коронавирус. Условно-положительный тест получил и возлюбленный певицы. С того момента на всю семью экс-солистки группы «ВИА Гра» обрушилась травля. Об этом рассказала сама звезда в своем Instagram.

Девушка опубликовала в Stories микроблога результаты очередного обследования на CoViD-19 Тиммы, которые оказались отрицательными. И написала:

«Эта сториз для всех тех, кто выгонял нашего ребенка с занятий. Для тех, кто перебегал на другую сторону на улице. Для тех, кто тыкал пальцем и фотографировал детей. Тех, кто перестал общаться, потому что в газете написали. Для газет», — рассказала Седокова.

При этом артистка выразила надежду, что одноразовые перчатки таким людям помогут «спасти душу».