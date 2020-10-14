Опрос: осенью работодатели стали уделять меньше внимания безопасности от CoViD-19

По сравнению с летом 2020 года, меньшее количество россиян чувствует себя защищенными от коронавируса на работе.

В начале октября сервис «Авито Работа» провел соцопрос среди 10 тысяч человек на тему: как их труд изменился во время пандемии. 56% опрошенных отметили, что их работодатели обеспечили своим сотрудникам все необходимые меры безопасности в связи с угрозой коронавируса. 29% респондентов считают, что в их компании это произошло лишь частично, а у 9% и вовсе ничего не поменялось — никакой защищенности (6% затруднились с ответом).

Согласно цифрам, московские предприятия более строго соблюдают защитные меры, чем это делается в Петербурге и других крупных городах.

Также аналитики пришли к выводу, что осенью работодатели в России стали менее ответственно относиться к защитным мерам, нежели в начале лета. Тогда в аналогичном опросе доля людей, чувствующих свою защищенность, составляла 63%.

Как передают «Известия», ровно половина опрошенных россиян в октябре продолжает ездить на работу, как обычно. 13% респондентов отметили, что совмещают привычный труд с «удаленкой». И лишь 9% полностью перешли на удаленную работу.

Добавим, что по официальным данным на 14 октября, число активных случаев заражения новым коронавирусом в России составило 277,5 тысячи человек. Начиная с конца сентября, этот показатель ежедневно растет, что дает повод говорить о «второй волне» эпидемии.