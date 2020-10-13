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Жанна Бадоева
Звездный гость

Певицу Светлану Владимирскую на самолете доставили из религиозной общины в больницу

У артистки диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом.

Певицу Светлану Владимирскую на самолете доставили из религиозной общины в больницу
Светлана Владимирская живет вдалеке от больших городов. Фото: страница исполнительницы ВКонтакте.

Певица из 90-х Светлана Владимирская доставлена в больницу Красноярска с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 51-летнюю женщину привезли санавиацией из глухой тайги, где она жила в общине.

До экстренного перевода в краевой центр Светлана лежала в небольшом медицинском учреждении с приступом другого заболевания. Журналисты издания передают, что жизни певицы ничего не угрожает и ей будет оказано все необходимое лечение.

Напомним, что Владимирская прославилась в начале 90-х с хитом «Мальчик мой», потом исчезла со сцены, сосредоточившись на духовной жизни. В 2004 году она ненадолго вернулась в шоу-бизнес и перезаписала свои песни в новом формате. В последние годы артистка руководит хором при храме общины, а также владеет кафе и магазином. У нее есть три взрослых дочери и сын.

Добавим, что по официальным данным на 13 октября, количество активных случаев заболевания коронавирусом в России превысило 270 тысяч. Для сравнения, в начале месяца оно составляло около 200 тысяч.

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ЗдоровьеКоронавирусКрасноярскСветлана Владимирскаяэкстренная госпитализация