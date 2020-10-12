«Чтобы не сойти с ума»: Селена Гомес призналась, что впала в депрессию в начале пандемии

Жизнь без путешествий и общения с поклонниками стала для певицы настоящим испытанием.

28-летняя американская поп-звезда Селена Гомес впала в депрессию, когда США накрыла пандемия коронавируса. Об этом она сама рассказала во время прямого эфира в Instagram с хирургом Вивеком Мурти (запись разговора висит на странице косметического бренда певицы).

«Моя работа — это много путешествовать, общаться с людьми, делать их счастливыми, и это делает меня саму счастливой. Поэтому это (жизнь на карантине. — Прим. авт.) была борьба», — рассказала звезда.

Сейчас девушке гораздо лучше. Недавно она даже смогла посетить музыкальную студию. И вообще, Селена признается, что уже начала жить так же, как и до пандемии.

«Я просто думаю, что справилась с этим, потому что должна была справиться, и прошла через это испытание с правильными людьми, и делала правильные вещи, чтобы не сойти с ума», — говорит Гомес.

Одним из факторов того, почему девушка не скатилась в депрессию, она назвала то, что ее песни продолжали выходить. За последние полгода певица выступила дуэтом с молодым исполнителем Тревором Дэниелом, выпустила клип с корейской группой Blackpink, а в самом начале карантина у нее вышло благотворительное музыкальное видео. Можно предположить, что молодая артистка прибедняется — не так уж сильно ее активность пострадала из-за карантина. Но похоже, что Селена уже давно сделала свои проблемы со здоровьем некой фишкой для раскручивания личного бренда. Весной, например, она рассказала, что врачи обнаружили у нее биполярное расстройство.