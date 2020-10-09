83-летний король Норвегии лег на операцию на сердечном клапане

83-летний норвежский монарх Харальд V ложится на сложную операцию. Две недели назад его госпитализировали с затрудненным дыханием, но причина недомогания пожилого мужчины крылась не в коронавирусе. Оказалось, что король снова испытывает проблемы с сердцем — ему нужно заменить искусственный клапан, который установили в 2005 году. Срок службы такого клапана составляет 15 лет и, соответственно, он уже подошел к концу.

8 октября портал Life in Norway сообщил, что 9 числа монарху сделают операцию. Королевский врач заверил общественность, что в клинике, куда положили короля, подобные хирургические вмешательства проводятся по несколько сотен за год, так что Харальд V в надежных руках. Его прооперируют под местной анестезией, чтобы снизить риск для здоровья пожилого мужчины.

больше по теме Норвежская принцесса Марта Луиза закрутила роман с темнокожим медиумом Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони официально представила нового возлюбленного.

Пока король на больничном, его функции на официальных мероприятиях выполняет 47-летний наследный принц Хокон. Добавим, что пожилой монарх в молодости был спортсменом и даже три раза представлял свою страну на Олимпийских играх в парусном спорте. Подданные желают королю удачной операции и скорейшего выздоровления.