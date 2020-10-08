Пандемия в стиле «Один дома»: Маколей Калкин показал фирменную маску с кричащим Кевином

7 октября американский актер Маколей Калкин, известный, как мальчик Кевин из «Один дома» (правда, ему уже 40 лет), опубликовал в Instagram фото в защитной маске и призвал своих поклонников носить такие же. Но звезда 90-ых слишком крут, чтобы надеть обычную одноразовую маску из аптеки. У него есть свой фирменный аксессуар с культовым изображением нижней части лица киношного Кевина в момент, когда он побрился. С такой штукой каждый человек почувствует себя тем самым мальчиком из «Один дома».

«Просто чтобы уберечься от «ковида», носите содранную кожу юного меня», — пошутил артист.

Подписчикам Калкина фирменная маска понравилась. Она, кстати, доступна не только актеру, но и всем поклонникам «Один дома». Ее можно приобрести в западных интернет-магазинах по запросу Kevin McCallister Shocked Face Mask. Стоит около тысячи рублей.

Напомним, что Маколей так и остался заложником одной роли. Взрослого его редко зовут сниться в кино. 40-летнему мужчине часто отказывают на кастингах, даже в перезапуск «Один дома».