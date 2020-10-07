«Хотите экстремальный рецептик?»: звезда сериала «Кухня» переболел тяжелой формой CoViD-19

Актер Михаил Тарабукин считает, что спрятаться от этого вируса невозможно.

Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин переболел тяжелой формой коронавируса. Об этом 39-летний актер нестандартно сообщил на своей странице в Instagram.

«Хотите экстремальный рецептик, как скинуть несколько килограммов, помолодеть и начисто отбить охоту к алкоголю и кофе с утра? Надо всего лишь пару недель проваляться с тяжеленной формой CoViD-19», — написал мужчина, выложив селфи, на котором он уже бодр и свеж.

Однако само течение болезни было совсем не радостным. По словам Михаила, у него диагностировали двухстороннюю вирусную пневмонию, держалась температура 39,5 градуса и, к тому же, отсутствовало обоняние.

Актер поделился мнением, что бегать и прятаться от новой инфекции бесполезно — она достанет любого. Поэтому Тарабукин пожелал своим подписчикам переболеть ею в легкой форме.

«От души желаю всем здоровья, добра и антител», — позитивно резюмировал Михаил.

Добавим, что, по официальным данным на 7 октября, число активных случаев заражения CoViD-19 в России увеличилось до 231 тысячи. Этот показатель стабильно растет, начиная с 20 сентября, что вполне может означать приход «второй волны» коронавируса.