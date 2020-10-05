При неправильном использовании защитная маска может стать опасной

Защитные лицевые маски, которые власти и эпидемиологи просят носить в общественных местах, могут быть достаточно опасны в плане заражения коронавирусом. Об этом говорит московский врач-терапевт Лариса Алексеева. Более того, она считает медицинскую маску наиболее опасным предметом, на котором инфекция может попасть в дом.

По словам специалиста, этот аксессуар призван уберечь человека, если кто-то заразный чихнет рядом с ним. Но в этом случае вирус попадает на внешнюю сторону маски, которой люди часто касаются руками.

«У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — цитирует медика издание «Вечерняя Москва».

Чтобы защитный предмет не превратился в источник опасности, Алексеева советует использоваться его согласно правилам Роспотребнадзора. То есть, носить не дольше двух часов, аккуратно снимать за дужки, не касаясь внешней стороны, и выкидывать, предварительно завернув в пакет.

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В том же интервью терапевт отметила, что вирус может попасть в дом на одежде, обуви и даже через вытяжку, если она принесет воздух из квартиры болеющих соседей.

Добавим, что по официальным данным, число россиян, заразившихся новым коронавирусом, продолжает расти после летнего спада. На 5 октября зафиксировано более 10 тысяч заболевших за сутки, чего не наблюдалось уже больше месяца. Число активных случаев заражения составило более 222 тысяч.