Опрос: большая часть россиян летом 2020 года предпочла отдохнуть дома или на даче

Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте данные опроса ВЦИОМ о том, где наши соотечественники отдыхали минувшим летом, когда большинство заграничных направлений было закрыто и внутри страны не работала часть туристической индустрии.

Согласно опросу, 64% россиян летом 2020 года отдыхали дома (37%) и на даче (27%). 9% отправились в поездку в другой город, 6% — в Краснодарский край, еще 4% — в Крым. Махнуть на открытые заграничные курорты решились всего 0,5% наших соотечественников. Для сравнения: в прошлом году их было 8%.

22% признались, что были вынуждены изменить свои планы на летний отдых, а 23% вообще отказались от отпуска. Какие же причины подталкивали россиян к этому? На решение 58% опрошенных повлияли пандемия и ограничительные меры, 18% умерили свои предпочтения из-за недостатка денег, а 11% отметили, что их остановило закрытие границ.

Средние затраты на отпуск летом 2020 гада составили 32,5 тысячи рублей, что на 18,5% меньше, чем в 2019-м. При этом большинство отдохнувших (дома или вне его) остались довольны своим отпуском — 71%. Но среди тех, кому удалось вырваться хотя бы на дачу или в другой город, доля удовлетворенных достигает 90%.