«Нужно здороваться без рукопожатий»: Прохор Шаляпин возмутился порядкам в светском обществе

Журналисты портала Teleprogramma.pro обзвонили звезд шоу-бизнеса с вопросом, как они относятся к возможной второй волне коронавируса и новым ограничительным мерам в Москве. Певец Прохор Шаляпин уверен, что развитие ситуации зависит от поведения каждого конкретного гражданина.

36-летний артист поделился, что возмущается, когда видит, что люди нарушают масочный режим. Сам он всегда надевает лицевую маску, заходя в магазин.

«Когда приходишь на светское мероприятие — все пытаются пожать тебе руку. А если ты отказываешься, то это считается проявлением неуважения, — негодует Шаляпин. — Но я не могу каждую секунду промывать свои руки спиртом. Я считаю, что нужно здороваться без рукопожатий, так как человек может болеть бессимптомно».

Певец отметил, что ограничительные меры в Москве введены для того, чтобы не пришлось снова закрывать город на карантин, как это было минувшей весной. По его мнению, правительство понимает, что жесткие ограничительные меры пагубно влияют на экономику, но и высокой смертности допускать не собирается. Повторится ли сейчас история со всеобщей самоизоляцией — зависит от, того как горожане будут соблюдать правила защиты от инфекции.