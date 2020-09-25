Селена Гомес показала поклонникам операционный шрам, который скрывала три года

Певица всегда подбирала одежду так, чтобы он не попадал на фото.

24 сентября американская певица Селена Гомес опубликовала в Instagram фото в купальнике. Но целью этого поста было не хвастовство фигурой или элементом одежды. 28-летняя поп-звезда наконец-то показала поклонникам шрам на ноге, который старательно скрывала несколько лет.

«Я не хотела, чтобы он был на фотографиях, поэтому носила вещи, которые его скрывали, — призналась девушка. — Сейчас я более чем когда-либо уверена в том, кто я есть и через что прошла… И я горжусь этим».

Напомним, что в 2017 году Гомес перенесла пересадку почки. Органом со звездой поделилась ее подруга, актриса Франсия Райса, но во время операции у Селены разорвалась артерия, и врачам пришлось экстренно восстанавливать сосуд, использовав вену из ноги артистки. С тех пор у девушки остался нелицеприятный шрам на внутренней стороне бедра, которого она стыдилась.

больше по теме Свыше 5 миллионов людей за сутки посмотрели, как Селена Гомес моет руки Певица приняла участие в челлендже и передала его другим артистам.

Но недавно певица поддержала философию одного калифорнийского бренда купальников, которая гласит, что все женские тела прекрасны, и решила показать изъян. Если вы тоже стесняетесь шрамов на теле, то самое время взять пример с Селены.