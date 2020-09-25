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Селена Гомес показала поклонникам операционный шрам, который скрывала три года

Певица всегда подбирала одежду так, чтобы он не попадал на фото.

Селена Гомес показала поклонникам операционный шрам, который скрывала три года
Селена Гомес показала шрам, которого долго стеснялась. Фото: Global Look Press

24 сентября американская певица Селена Гомес опубликовала в Instagram фото в купальнике. Но целью этого поста было не хвастовство фигурой или элементом одежды. 28-летняя поп-звезда наконец-то показала поклонникам шрам на ноге, который старательно скрывала несколько лет.

«Я не хотела, чтобы он был на фотографиях, поэтому носила вещи, которые его скрывали, — призналась девушка. — Сейчас я более чем когда-либо уверена в том, кто я есть и через что прошла… И я горжусь этим».

Напомним, что в 2017 году Гомес перенесла пересадку почки. Органом со звездой поделилась ее подруга, актриса Франсия Райса, но во время операции у Селены разорвалась артерия, и врачам пришлось экстренно восстанавливать сосуд, использовав вену из ноги артистки. С тех пор у девушки остался нелицеприятный шрам на внутренней стороне бедра, которого она стыдилась.

Но недавно певица поддержала философию одного калифорнийского бренда купальников, которая гласит, что все женские тела прекрасны, и решила показать изъян. Если вы тоже стесняетесь шрамов на теле, то самое время взять пример с Селены.

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