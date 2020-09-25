«Уехали в загородный дом на изоляцию»: младший сын Ефремова подхватил коронавирус

Печально известный актер Михаил Ефремов, признанный виновным в ДТП, уже две недели находится в СИЗО. Две дочери и младший сын от пятого брака артиста пишут ему письма, чтобы поддержать папу. В одном из них заслуженный артист России узнал, что его 10-летний наследник Борис заболел коронавирусом.

«Это в школе выявили. Всей семьей они уехали в загородный дом на самоизоляцию. Мальчик, слава богу, чувствует себя хорошо», — цитирует друга Ефремовых, полковника юстиции Алексея Лобарева «Комсомольская правда».

Мужчина также добавил, что нынешняя жена актера Софья Кругликова была сильно удивлена, когда увидела супруга с обритой головой. Ранее у него была роль в кино в подобном образе, а сейчас, по иронии судьбы, выдумка стала реальностью.

Напомним, что 8 июля Михаил Ефремов совершил ДТП в Москве, в результате которого погиб водитель второй машины. В анализах актера обнаружили алкоголь. Суд над артистом сам по себе превратился в спектакль, но в итоге 56-летнему мужчине дали 8 лет колонии общего режима.