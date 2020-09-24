«Никто не подозревал»: коллега Борисова рассказал, как артист работал, игнорируя болезнь

На похоронах телеведущего Михаила Борисова его друзья и коллеги рассказали о последних днях и болезни 71-летнего артиста. Напомним, мужчина скончался от коронавируса 19 сентября, в больницу его забрали прямо со съемок лотерейной передачи.

Как передает «Комсомольская правда», в роковой день артист приехал в студию с плохим самочувствием, но вызывать врачей не хотел. Коллеги сами инициировали приезд скорой помощи, но Борисов отказался от госпитализации. В последствии лучше ведущему не стало, и пришлось вызвать вторую скорую, которая и увезла его в больницу.

«Мы зашли, в фойе, присели. Я говорю: «Михаил Борисович, вам нужно лечь и поспать». Мы были убеждены, что у него просто упало давление. Никто не подозревал, — вспоминает режиссер телевизионной лотереи Александр Ревзин. — У него не было ни кашля, ни насморка – ничего подобного. Он неважно выглядел, у него была одышка».

Позже выяснилось, что симптомы «ковида» появились у Борисова еще до съемки, но он не пожелал обращаться к врачам. До самых последних часов ведущий переживал о том, как его передача будет сниматься без него. Издание отмечает, что отказ от обращения за медицинской помощью, стал роковой ошибкой артиста, ведь он находился в группе риска по коронавирусу, учитывая его возраст, наличие сахарного диабета и проблем с давлением. Однако для такого увлеченного человека, как Михаил Борисов, работа оказалась на первом месте.