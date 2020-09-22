«Вздутые, как у старушки»: хейтеры раскритиковали ножки 42-летней Ирины Пеговой

Актриса Ирина Пегова стала гостьей популярного шоу «Вечерний Ургант». По традиции, перед эфиром на странице программы в Instagram появилось фото ведущего с приглашенной звездой, анонсирующее выпуск. На нем 42-летняя артистка предстала в платье небесного цвета длины миди. В комментариях под снимком началась битва фанатов и хейтеров звезды. Одни восхищались ее фигурой и талантом, другие, наоборот, помечали лишь недостатки.

Как пишет издание «7days», фанаты обратили внимание на ноги актрисы, отметив, что они «вздутые, как у старушки». Под этот комментарий журналисты вспомнили: этим летом Пегова признавалась, что имеет проблемы с ногами — они часто болят и отекают. По словам актрисы, она страдает от судорог и варикоза, пытаясь облегчить состояние с помощью ванночек для ног, контрастного душа и массажа, но эти процедуры не оказывают заметного эффекта.

И все же актриса нагружает свои ноги на полную. Тот же пост «Вечернего Урганта» указывает, что в юности Ирина занималась лыжами, легкой атлетикой, плаванием и фигурным катанием, а сейчас она обожает велосипед и любит изучать новые города, крутя педали. Кроме того, Пегова снимается в новом сезоне шоу «Ледниковый период», где катается в паре с чемпионом мира Алексеем Тихоновым. Для этого телепроекта, кстати, актрису просили похудеть.