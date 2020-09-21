Большинство россиян уверено, что опасность распространения коронавируса сохраняется

18–21 сентября портал Стопкоронавирус.рф провел среди своих подписчиков в Telegram, Viber и во «ВКонтакте» опрос: сохраняется ли опасность распространения коронавируса и соблюдают ли они защитные меры? Свои ответы дали более 52 тысяч человек.

Большинство опрошенных согласились, что опасность есть, поэтому социальная дистанция и ношение масок необходимы. И лишь 8–17%, в зависимости от социальной сети, указали, что опасность преувеличена и они не соблюдают никаких профилактических мер. 13–23% со всей серьезностью ждут второй волны коронавируса, а 25–35% признались, что уже устали от информации про ковид и не знают, к чему дальше готовиться.

Добавим, по официальным данным на 21 сентября, общее число заболевших за весь период пандемии россиян превысило 1,1 миллиона человек, 19 489 из них умерли.