В Роспотребнадзоре ожидают, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Так, в ведомстве заговорили о адаптации нового вируса к человеческой популяции.

В Роспотребнадзоре считают, что новый коронавирус в будущем может стать сезонной инфекцией. Об этом говорит, например, снижение летальности от CoViD-19 в мире с 7,2% в начале пандемии до 3,2% в текущем месяце. Данные цифры могут быть свидетельством не только того, что медицина продвинулась в лечении вируса, но и адаптации «ковида» к человеческой популяции.

«Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств. Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Результатом этого процесса, по мнению специалистов, может стать вхождение коронавируса в структуру сезонных возбудителей ОРВИ.

Добавим, что, по официальным данным, в России снова увеличилось число активных случаев заражения CoViD-19. На 18 сентября с этим вирусом в стране столкнулось 170 784 человека. Количество новых зарегистрированных случаев снова превысило число выздоровевших. Всего в России от новой инфекции с начала эпидемии скончались 19 195 человек.