Малоподвижным людям эксперты советуют заменить овсянку на белковые завтраки

Бытует мнение, что овсяная каша — прекрасный полноценный завтрак. Но эксперты «Роскачества» отмечают, что полезна не всякая освянка и не для всех.

Больше всего питательных веществ сохраняется в овсяной крупе, но, чтобы приготовить из нее кашу, нужно потратить 45–60 минут, а иногда и больше. Это совсем не вяжется с представлениями о быстром и вкусном завтраке. Гораздо оперативнее (10–20 минут) готовится каша из цельнозерновых хлопьев, которые более популярны у покупателей. Такое блюдо дольше расщепляется в кишечнике и насыщает человека на больший промежуток времени. Однако оба вышеперечисленных вида овсянки не рекомендуются людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Быстрее всего готовится каша из очищенных зерен. Ее варят всего 5 минут или просто заливают кипятком. Но она и менее полезна. Такое блюдо практически полностью состоит из углеводов и достаточно быстро переваривается. Оно дает резкий всплеск уровня глюкозы в крови, который сменяется быстрым снижением. В результате человек уже скоро вновь проголодается. Специалисты говорят, что такая каша подходит тем, кто желает набрать вес, и противопоказана людям с нарушениями углеводного обмена.

В итоге:

— при сахарном диабете следует отдать предпочтение овсянке, приготовленной из цельного зерна;

— при гастритах, язвах и других заболеваниях ЖКТ стоит выбрать хлопья из очищенного зерна (быстрой варки);

— при целиакии лучше вообще воздержаться от овсянки.

«Для школьника завтрак в виде каши нелишне дополнить белковым продуктом — это может быть яйцо, сыр, творог, кусочек мяса или птицы. Если у ребенка лишний вес, ему не стоит есть кашу каждый день, лучше чередовать ее с белковыми завтраками, — говорит врач-диетолог Дарья Русакова. — Если говорить о рекомендациях для взрослых, то тем, у кого малоподвижный образ жизни, лучше каши заменить белковыми завтраками: омлетом с овощами, творогом».

Специалист подчеркнула, что есть одну овсянку на завтрак — не значит получать максимальную пользу для организма. Гораздо лучше чередовать разные крупы, ведь в каждой каше есть свои плюсы и минусы, а разнообразие — одно из главных правил диетологии.